Burdur'da alkollü yakalanan sürücü 'alkollü değilim' diyerek kendini savundu
Polis ekipleri tarafından uygulama yapılan uygulamada 0.48 promil alkollü olduğu tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü 'alkollü değilim' diyerek uzun süre kendini savundu. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Emniyet ekiplerinin trafikte sürücülere yönelik denetimleri devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Burdur'da denetim gerçekleştirdi.
Gece saatlerinde Burdur-Fethiye karayolu üzerine bulunan uygulama noktasında, A.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından durduruldu.
0.48 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı esnada sürücü alkollü olmadığını iddia etti.
2. KEZ ALKOLLÜ OLARAK YAKALANDI
Uzun süren ikna çabasının ardından sürücünün 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü olarak araç kullandığı belirlendi.
2 YIL SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU
Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)