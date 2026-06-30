Burdur'da denetim yapan polislere selam vermek için aracıyla yanlarına gitti: Alkollü çıktı

Burdur-Fethiye karayolunda Cengiz Y., otomobili ile uygulama yapan polis ekiplerine selam vermek için karşı yönden gelip, uygulama noktasının arkasında durdu.

Yanlarına gelen sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, ilk olarak kimliği istedi.

"SİZE YARDIM ETMEK İÇİN GELDİM"

Daha sonra ise sürücüye alkol testi yapmak isterken sürücü, uzun süre kendisinin sadece kolluk kuvvetlerine yardım etmek için geldiğini söyleyerek alkolmetreye üflemeyi reddetti.

"Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun? Sadece gelip kolay gelsin diyecektim nezaketen." diyen sürücü, alkollü olduğunu kabul etti, ancak yine alkolmetreyi üflememeye direndi.

Sürücü bu sırada, gazeteci ve polislerin tıraşına da laf attı.

YASAL SINIRDAN 6 KAT FAZLA ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, bir süre sonra alkolmetreye üflerken polis ekipleri tarafından sürücünün 3.28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olan sürücünün yapılan kontrolde, alkollü araç kullanmaktan 2 kez yakalandığı da tespit edildi.

EHLİYETİNE 2 YIL KADAR EL KONULDU

Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Alkollü sürücü Cengiz Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.