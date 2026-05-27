Burdur’da eski eşe silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

25 Mayıs’ta Burdur merkeze bağlı Çallıca köyünde Veli Ö. (46) ile boşandığı eşi Sadet Ö. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabanca ile eski eşine ateş etti.

Silah sesleri köyde paniğe neden olurken, saldırının ardından Veli Ö. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sadet Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda kaçan şüpheli Veli Ö.’nün yeri tespit edildi.

Kısa sürede düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, şiddet olayının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin de artırıldığı ifade edildi.