Burdur'da husumetlisini sırtından vurup öldüren zanlı yeniden yargılanıyor

31 Ekim 2024 akşamı Burdur'un Merkez ilçesine bağlı Sinan Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında aralarında husumet bulunan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete karşılaştı.

Ramazan Uçar, yan masada oturan husumetlisi Hüseyin Mete’ye önce sırtından olacak şekilde tabancayla 7 el ateş etti.

Ağır yaralanan Mete olay yerinde hayatını kaybederken, mekanda bulunanlar panikle kaçtı. Olay sonrası kaçan Uçar, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İYİ HAL VE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI

Sanık hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, sanığa “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulayarak 15 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezası verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyanın taşındığı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine dava dosyası Burdur 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bugün görülen duruşmaya, taraf avukatlarının yanı sıra maktulün anne ve babası da katıldı. Tutuklu sanık Ramazan Uçar ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada söz alan anne Sevilay Mete, sanığın en ağır cezayı almasını talep ederek, “Oğlum iyilik yapacağım derken kötülük buldu.” dedi. Baba Nihat Mete de benzer şekilde sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ramazan Uçar savunmasında, “Takdir mahkemenin” ifadelerini kullanırken avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.