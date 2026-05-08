Burdur'da katledilen Kübra'nın doğum günü kareleri

Türkiye, Kübra Yapıcı cinayetini konuşuyor.

Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIĞI ANLAR PAYLAŞILDI

Olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRENLERİN YÜREĞİNİ SIZLATTI

Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.

19 Ağustos'ta çekilen görüntülerde hayata bağlılığı ve neşesiyle dikkat çeken genç kadının görüntüleri yürekleri sızlattı.