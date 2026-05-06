Burdur'da varilde yakılan Kübra'nın ailesi perişan

Burdur'da korkunç cinayet...

Burdur'da öldürülen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ailesinin yüreğine ateş düştü.

Kızı için gözyaşı döken anne Gülseren Yapıcı, katil zanlıları için "Ömür boyu güneş yüzü görmesinler. Benim çocuğum toprağa girdiyse onlar da yaşamasın." dedi.

"ÇOCUĞUM BUNU HAK ETMEDİ"

Baba Yunus Yapıcı ise, kızının 30 Nisan'da sabah WhatsApp girişinin 05.28 olduğunu ve haber alamayınca emniyete başvurduklarını söyledi.

En son kızının şahıslarla Antalya'da görüldüğünü belirten Yapıcı, "Bu çocuklardan hariç bir tane de kadın var. O da bu işin içinde. Umut denilen kişiye biz ulaştık, kaç sefer aradık ve bizi hep yanlış yönlendirdi. Şimdi de etkin pişmanlıktan itirafçı oluyor.

Benim çocuğum bunu hak etmiyordu. Kalbi çok temiz biriydi. 30 yaşında e-ticaretle uğraşıyordu.

İfadelerinde para için olduğu söyleniyor. Bir baba olarak bittim. İnsanın evladı, bu başka bir şeye benzemez. Olayı bu sabah öğrendim." dedi.

"10 KEZ MÜEBBET ALSINLAR"

"Bu tip canilerin hiçbiri ortalıkta dolaşmasın" diyen baba Yapıcı, "Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. 10 sefer müebbet versinler, bunu hak ediyorlar. Suçu olsa kızımın, onun da suçu vardı derim. Sadece parası için bu mu yapılır?

Pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi de zaten bulunacağını anlayıp, bunu yapıyor. Görüntü vardı zaten, bu pişmanlık değil ki. Ricam, pişmanlıktan faydalanması olmasın. 10 sefer müebbet yesinler." ifadelerini kullandı.

YENİ DETAYLAR

Öte yandan cinayetin nasıl işlendiğine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı. Kübra Yapıcı'nın bir araç içerisinde silahla öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü, şüphelilerin araçla İstanbul'a gittikleri ve ardından da tekrar olay yerine dönerek cesedi topraktan çıkarıp, olay yerine 1 kilometre uzaklıktaki bir alanda varilde yaktıkları, yanmayan kısımları ise bir baraja attıkları öğrenildi.

Yine şahısların olayda kullandıkları silahı İstanbul'a giderken Eskişehir'de attıkları, ancak silahın ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi.