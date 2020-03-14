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Burhan Demircan vefat etti

İstanbul vapurlarının efsane satıcısı “Burhan Pazarlama” olarak da bilinen Burhan Demircan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 12:55..
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Burhan Demircan vefat etti

Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca Burhan Pazarlama olarak bilinen, Burhan Demircan yaşamını yitirdi.

Yıllarca İstanbul’daki vapurlarda çeşitli ürünler satan, Burhan Demircan’ın ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara haber oldu.

Burhan Demircan vefat etti

TRT’nin yıllar önce belgeselini yaptığı Burhan Pazarlama, İstanbul’da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi. Güzel Türkçesi ile dikkat çeken Demircan’ın, “Her şeyi satarım” sözü halk arasında adeta klişeleşmişti.

Burhan Demircan vefat etti

CENAZESİ BUGÜN ATAŞEHİR’DE

Burhan Demircan’ın cenazesi ise bugün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılacak.

Burhan Demircan vefat etti VİDEO

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