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Burhan İnce vefat etti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'dan yine acı haber geldi.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 06:23..
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Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, acı haberler vermeye devam ediyor.

"YÜZ FELCİ GEÇİRMİŞTİ"

Usta tiyatrocu Burhan İnce'nin vefat ettiğini duyuran Akay, ''10 sene merhum Nejat Uygur'la çalışmıştı… 'Süheyl Uygur ve Behzat Uygur'un hocası sayılırım' diyordu… 'Mahallenin Muhtarları'ndan 'Çiçek Taksi'ye çok sayıda dizi ve filmde izlediğimiz usta tiyatro ve sinema sanatçısı Burhan İnce'yi kaybettik. 2012 yılında yüz felci geçirmiş ancak sağlığına kavuşmuş ve yeniden sahnelere dönmüştü. Cenazesi bugün öğle namazında Şişli Camii'nden kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.

Burhan İnce vefat etti

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