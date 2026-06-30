Burhanettin Duran, Basın İlan-İŞKUR protokolünü anlattı: Gazeteci adayları kendilerini geliştirecek

Basın İlan Kurumu ile İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen imza töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuşma yaptı.

"BASIN KURULUŞLARINA İSTİHDAM DESTEĞİ"

Burhanettin Duran, konuşmasında protokolün içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu protokol çerçevesinde gazeteler ve internet haber sitelerinde işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Basın İlan Kurumu'nun sisteminde bulunan 1075 basın işletmesine istihdam, eğitim ve iş gücü desteği sağlanacak. 2 yıl geçerli olacak protokol uzatılabilecek.

"İŞKUR TARAFINDAN 9 AY ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK"

"Program katılımcılarına İŞKUR tarafından 9 ay boyunca net asgari ücret ödeme yapılacak ve sigorta hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

Basın kuruluşları da eğitim programı katılımcılarını program süresinin en az 2 katı kadar istihdam edecek."

"YEREL BASINA DA KATKI SAĞLAYACAK"

Duran, uygulamanın faydaları ile ilgili şunları söyledi:

"Programla teori ve pratik arasındaki mesafe kapanacak. Gazeteci adayları kendilerini daha iyi geliştirecek. Bu projenin yerel basına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum."