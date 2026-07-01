Burhanettin Duran Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Türkiye’nin kendi kara sularında tam bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"DENİZCİLERİMİZİN DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Burhanettin Duran, tüm denizcilerin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, deniz ticaretinden limancılığa, gemi inşasından enerji ve lojistiğe kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdürüyoruz. Güçlü denizcilik, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu anlamlı günde, denizlerimizin güvenliği ve denizcilik sektörümüzün gelişimi için emek veren tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum."