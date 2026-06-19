Burhanettin Duran: Güçlü Türkiye vizyonuyla tek yürek oluyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından "Güçlü Türkiye" vizyonuna dair bir paylaşım yaptı.

Duran, milletin ortak hedefler doğrultusunda kenetlendiğini belirterek, “Bizler, köklü bir geçmişten aydınlık bir geleceğe uzanan büyük bir hikâyenin neferleriyiz” ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLİĞİMİZ EN AŞILMAZ KALEMİZ"

İletişim Başkanı Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Güçlü Türkiye” vizyonunun ülkenin her kesimini ortak bir hedef etrafında buluşturduğunu ifade etti.

Şehirlerin ve kültürel farklılıkların bu hedef doğrultusunda bir zenginlik oluşturduğunu belirten Duran, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Milli Teknoloji Hamlesi, savunma sanayii yatırımları, deprem döneminde gösterilen dayanışma ve uluslararası alandaki başarıların bu vizyonun önemli göstergeleri olduğunu vurgulayan Duran, Türkiye’nin liderlik rehberliğinde daha kararlı ve cesur adımlarla yoluna devam ettiğini kaydetti.

Paylaşımında kardeşlik ve birliğin önemine dikkat çeken Duran, “Kardeşliğimiz en aşılmaz kalemiz; birliğimiz ise en büyük gücümüzdür” sözleriyle paylaşımını tamamladı.