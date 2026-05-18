Burhanettin Duran, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

Türkiye’den İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yaptığı saldırıya tepkiler yükseliyor.

Gazze’ye insani yardım için yola çıkan filo, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradı.

''İSRAİL ORDUSUNUN TACİZ ETTİĞİ TEKNEMİZLE İRTİBAT KOPTU''

54 teknenin bulunduğu filodan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu.”

İSRAİL'İN SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINADI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmayı hedefleyen, 40 ülkeden aktivistin yer aldığı sivil bir oluşum olduğunu vurgulayan Duran, İsrail’in uluslararası sularda filoya yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

''SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA YÖNELİK BİR SALDIRIDIR''

"İsrail hükûmetinin sergilediği bu barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır ve asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"İnsan hakları savunucularına müdahale edilmesi ve savunmasız sivillerin hedef alınması, insanlığın ortak vicdanına yönelik doğrudan bir saldırıdır.

Başta filoda vatandaşları bulunan ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun sivillerin güvenliğini sağlaması ve sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap vermeye zorlaması bir zorunluluktur.

İlgili kurumlarımız, vatandaşlarımızın ve filoda bulunan diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulme, korsanlığa ve hukuksuzluğa karşı durmaya, mazlumların sesi olmaya ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."