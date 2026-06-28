Burhanettin Duran, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk Kara Kuvvetleri, kuruluşunun 2 bin 235. yıl dönümünü kutluyor.

Mete Han'dan itibaren uzanan köklü geçmiş, Türk milletinin askeri mirasını şekillendirdi.

Türk ordusu, bugün dünyanın en güçlüleri arasında tanımlanırken birçok bölgede boy gösteriyor.

BURHANETTİN DURAN MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"TÜRK KARA KUVVETLERİMİZİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ EN İÇTEN DİLEKLERİME KUTLUYORUM"

Burhanettin Duran, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için büyük bir fedakarlık ve sarsılmaz bir inançla görev yapan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

"TÜM MEHMETÇİKLERİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

2 bin 235 yıllık köklü geçmişiyle gururumuz olan Türk Kara Kuvvetlerimiz, şanlı tarihinden aldığı güç ve milletinden aldığı destekle bugün de ülkemizin en büyük güvencelerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, görevleri başındaki tüm Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum."