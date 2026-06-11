Burhanettin Duran: Türkiye, ekonomik iş birliğinin güçlü bir aktörü olmayı sürdürüyor

Türkiye ve Suudi Arabistan demiryolu ve lojistik alanında anlaşma imzaladı.

Hicaz Demiryolu'nu canlandıracak projeyle, deniz rotalarındaki risklere karşı Arap Yarımadası ile Avrupa arasında daha hızlı ve güvenli bir kara ticareti koridoru oluşturulması hedefleniyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"VİZYONER DİPLOMASİ ANLAYIŞININ SOMUT BİR YANSIMASI"

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asırlar boyunca kıtaları birbirine bağlayan ticaret yollarının merkezinde yer alan bu kadim topraklar, bugün de bölgesel bağlantısallığın ve ekonomik iş birliğinin güçlü bir aktörü olmayı sürdürüyor.



Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma, lojistik ve bölgesel bağlantısallık alanlarında gelişen iş birliği; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyoner diplomasi anlayışının somut bir yansımasıdır.”

"BÖLGESEL İSTİKRARI DA GÜÇLENDİRMEKTEDİR"

“Geçmişte medeniyetleri buluşturan yollar, bugün yeni ulaştırma koridorlarıyla ticareti, kalkınmayı ve refahı geleceğe taşıyor.



Bölgesel krizlerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen alternatif ulaşım güzergâhları; yalnızca iki ülke arasındaki iş birliğini değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı ve ekonomik sürekliliği de güçlendirmektedir.”

"TÜRKİYE, YENİ FIRSAT KAPILARI AÇMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; karşılıklı kazanım, iş birliği ve ortak kalkınma temelinde bölgesel bağlantısallığı güçlendirmeye ve yeni fırsat kapıları açmaya devam edecektir.