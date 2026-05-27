Burhanettin Duran’dan 27 Mayıs mesajı

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Anayasa ve TBMM'nin feshi, ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti.

Demokrasinin göz ardı edildiği darbenin yankıları hala sürüyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu vesileyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"MİLLET İRADESİNE KARŞI YAPILMIŞ KARANLIK BİR MÜDAHALE "

Burhanettin Duran, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"27 Mayıs 1960 Darbesi, Türk siyasi tarihinde millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer almıştır. Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idama götürülmesi, milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır.

"HUKUK VE SİYASET AĞIR BASKI ALTINDA KALMIŞTIR"

Bu süreçte demokrasi askıya alınmış, hukuk ve siyaset ağır baskı altında kalmıştır. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını güçlü şekilde ortaya koymaktadır.

"HER TÜRLÜ DARBEYİ LANETLİYORUM"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü ve daha demokratik bir geleceğe yürürken, millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi de kararlılıkla reddetmektedir. Bu duygularla, Merhum Başbakan Menderes’i, Sayın Zorlu’yu ve Sayın Polatkan’ı rahmetle ve duayla yad ediyor; her türlü darbeyi lanetliyorum."