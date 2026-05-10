Burhanettin Duran'dan Anneler Günü mesajı: Toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü temel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anneler Günü için videolu mesaj paylaştı.

Duran'ın X hesabından paylaştığı videoda, annelerini kutlayan farklı yaşlardan evlatların görüntülerine yer verildi. Duran, mesajında şöyle yazdı:

"TOPLUMUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN EN GÜÇLÜ TEMEL"

"Hayatımıza anlam katan en kıymetli değer, bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir.

Annelerimizin emeği, fedakârlığı ve duaları; sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir. Onların varlığı, her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır.

"EN KALBİ DUYGULARIMLA KUTLUYORUM"

Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbî duygularımla kutluyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve duayla yâd ediyorum."