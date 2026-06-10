Burhanettin Duran'dan İsrail'e: Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması hadsizliktir

İsrail'e olan tepki her geçen gün büyüyor.

Gazze ve Lübnan'da tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanırken dünya ülkeleri artık bu duruma kayıtsız kalmıyor.

Öte yandan soykırımcı yönetimden son dönemde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bazı açıklamalar yapıldı.

BURHANETTİN DURAN'DAN AÇIKLAMA

Bu açıklamalara en sert yanıt İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Duran, söz konusu açıklamaları tutarsızlık olarak nitelendirdi.

"TAM ANLAMIYLA HADSİZLİKTİR"

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazze'de ve Batı Şeria’da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkûm eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir.”

"İFTİRA VE PROPAGANDA GERÇEKLERİ DEĞİŞTİREMEZ"

“Gazze’de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye’ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir.



İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez.”

"TÜRKİYE MAZLUMLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

“İnsanlık vicdanında mahkûm olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya; hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir.”