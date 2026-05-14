Burhanettin Duran'dan, Mescid-i Aksa baskınına ilişkin kınama mesajı

Orta Doğu'da çatışmanın ve kargaşanın baş aktörü olan İsrail, işgal ettiği topraklarda da huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

Bu kapsamda; İsrailli bir bakan ve beraberindeki bir grup yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Söz konusu baskına ilişkin kınama mesajları ise ardı ardına geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından konuya dair bir paylaşımda bulundu.

BURHANETTİN DURAN'DAN KINAMA

İsrail'in bu baskınını şiddetle kınadığını ifade eden Burhanettin Duran, bu provokatif girişimlerin kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

"FİLİSTİN HALKININ MEŞRU HAKLARINI HİÇE SAYAN BU ANLAYIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda şu ifadelere yer verdi:

“İsrail yönetiminden bir bakanın, fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum.



Mescid-i Aksa’yı hedef alan bu provokatif girişimler; kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır.



Kudüs’ün hukuki ve tarihi statüsü ile Filistin halkının meşru haklarını hiçe sayan bu anlayış kabul edilemez.



Uluslararası toplum, süregelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı; etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir.”