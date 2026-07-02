Burhanettin Duran'dan Şam'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama

Suriye'de terör saldırısı...

Başkent Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede patlama meydana geldi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan patlamada 9 kişinin öldüğü belirtilirken 11 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.

BURHANETTİN DURAN AÇIKLAMA YAPTI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaşanan olaya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Duran, açıklamasında hain terör saldırısını lanetlediğini söyledi.

"YENİDEN TESİS EDİLMEYE ÇALIŞILAN İSTİKRAR ORTAMINI HEDEF ALDIĞI AÇIKTIR"

Suriye ile dayanışma mesajı veren Duran, şunları kaydetti:

“Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Terörün, Suriye’de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır.”

"SURİYE'NİN BİRLİĞİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

“Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir.”