Burhanettin Duran'dan Suriye'ye saldıran İsrail'e sert kınama

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeyi sürdürüyor..

Katiller ordusu, Suriye'deki askeri varlığını genişleterek Kuneytra ve Dera kırsalındaki sivil yerleşim alanlarını hem karadan hem de havadan yoğun topçu ve makineli tüfek atışlarıyla hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri resmi bir açıklamayla bölgede çok sayıda "silahlı militanın" öldürüldüğünü iddia ederken yerel kaynaklar, açılan ateş sonucu sivillerin zor anlar yaşadığını ancak ölü ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini bildirdi.

SURİYE'YE SALDIRAN İSRAİL'E KINAMA

İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera illerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar Dışişleri Bakanlığı tarafından güçlü şekilde kınanırken, bir açıklama da İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum.



Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir.”

"ULUSLARARASI TOPLUMUN GEREKLİ ADIMLARI GECİKMEKSİZİN ATMASI ÖNEMLİDİR"

“Uluslararası toplumun, İsrail’in hukuk tanımaz ve bölgesel güvenliği tehdit eden bu saldırganlığı karşısında sorumluluk alması ve gerekli adımları gecikmeksizin atması büyük önem taşımaktadır.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, Suriye’nin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını bölgesel barış ve güvenliğin temel şartı olarak görmeye devam edeceğiz.”