Burnley'i deviren Arsenal şampiyonluğa koşuyor
Arsenal, Premier Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Burnley'i ağırladı.
Arsenal, 37. dakikada Kai Havertz ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA
Bu sonuçla 1 maç fazlası olan Arsenal, puanını 82'ye çıkarırken ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı.
En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
