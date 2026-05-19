Haberler Dünyadan futbol

Burnley'i deviren Arsenal şampiyonluğa koşuyor

Arsenal, Premier Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Burnley'i deviren Arsenal şampiyonluğa koşuyor
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Burnley'i ağırladı.

Arsenal, 37. dakikada Kai Havertz ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Bu sonuçla 1 maç fazlası olan Arsenal, puanını 82'ye çıkarırken ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı.

En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi