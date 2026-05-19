Burnley'i deviren Arsenal şampiyonluğa koşuyor

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Burnley'i ağırladı.

Arsenal, 37. dakikada Kai Havertz ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Bu sonuçla 1 maç fazlası olan Arsenal, puanını 82'ye çıkarırken ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı.

En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.