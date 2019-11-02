Büro Memur-Sen, 'çocuklarımızı da işe sokun' diyor

Üniversite mezunu gençler için iş bulmak her zaman sıkıntı olurken Büro Memur-Sen'in önerisi çok tartışılacağa benziyor.

EMEKLİ OLANLARIN YERİNE ÇOCUKLARI İŞE ALINSIN

TBMM çalışanları arasında en fazla üyeye sahip Büro Memur-Sen; TBMM yönetimiyle yaptığı toplantıda Meclis'ten emekli olan çalışanların yerine çocuklarının işe alınmasını talep etti.

Bu uygulamanın İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Köksal Toptan ve Cemil Çiçek döneminde de yapıldığını ifade eden sendika, KPSS'de başarılı olan memur çocukları işe alınarak daha az tepki çekilebileceğini de ifade etti.