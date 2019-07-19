Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bugün gerçekleşen Meclis Oturumu'nda bir tartışma çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Meclis'e, 11-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramı süresince ulaşımın ücretsiz olmasını önerdi.

30 AĞUSTOS ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKTI

CHP grubu ise, önerinin içine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da dahil edilmesini istedi. Başkan Aktaş, "O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım" şeklinde bir ifade kullanınca ortam bir anda gerildi.

Alinur Aktaş'ın 30 Ağustos ile Ormancılık gününü bir tutması tepki çekti.

"HALKI İLGİLENDİREN BİR BAYRAM DEĞİL"

Alinur Aktaş, tartışma sırasında, "30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil" ifadesini kullandı.

Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın 30 Ağustos açıklaması VİDEO

KABUL EDİLDİ

Tartışmadan sonra oturuma 10 dakika ara verildi. Aradan sonra Alinur Aktaş da geri adım atarak, 30 Ağustos'ta ulaşımın ücretsiz olması önergesini meclis gündemine sundu. Öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

ZAMCI BAŞKAN

Bursa'da 31 Mart seçimleri sonrası 2016 yılından beri sabit tutulan şehir içi toplu taşıma fiyatları zamlanmıştı. Bursa'da öğrenciler aylık 100 lira ödeme gerçekleştiriyor.