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Bursa Büyükşehir'le evde yalnız değilsiniz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri yaşlıların market alışverişinden, sağlık hizmetlerine ve kişisel bakımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 18:13..
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Çin’de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan koronavirüse karşı, toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni bir hizmete start verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım hizmetlerinin yanında oluşturduğu sosyal destek ekibiyle hizmeti, 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine kadar götürüyor.

Bursa Büyükşehir'le evde yalnız değilsiniz

KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi bünyesinde 67 araç ve 144 personelle 17 ilçedeki vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

2010 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 50 bin hastaya 900 bin kez evde bakım hizmeti verilirken, 19 bin hasta nakil işlemi gerçekleştirildi. Sağlık hizmetlerinin yanında özellikle 60 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ev temizliği, saç sakal tıraşı dahil kişisel bakım desteği veriliyor, koronavirüsten korunmanın 14 kuralı uzmanlar tarafından anlatılıyor.

Bursa Büyükşehir'le evde yalnız değilsiniz

MARKET ALIŞVERİŞİ BELEDİYEDEN

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle 65 yaş ve üzeri için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Evlerinde market alışverişi yapacak genç biri bulunmayan vatandaşların market alışverişi de Büyükşehir ekipleri tarafından yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Destek Ekibine 444 16 00 ve 716 11 55 numaralı telefonlar ile Alo 153 hattından ulaşan vatandaşların evlerine giden ekipler, 60 yaş üstü vatandaşların market, fırın ve ilaç ihtiyaçlarını alarak vatandaşlara ulaştırıyor.

BUSKİ HİZMETİ

Bunun yanında içme suyunu kartlı dolum sistemiyle karşılayan 60 yaş ve üstü abonelerin evlerinden çıkmadan bu hizmeti alabilmeleri için BUSKİ tarafından da yeni bir hizmet başlatıldı. BUSKİ ekipleri, riskli gruptaki vatandaşların evlerinden çıkmaması için katlı dolum sistemini kullanan 60 yaş ve üzeri abonelerin evlerine giderek, dolum işlemeli el terminalleri ile gerçekleştirecek.

Bursa Büyükşehir'le evde yalnız değilsiniz

"PANİK YOK TEDBİR VAR"

Tüm bu hizmetlerin halka duyurulması için Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında tanıtım filmleri yayınlanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarını riske atmaması için evden çıkmamalarını, ihtiyaçlarının karşılanması için belediyeye başvurmasını istedi.

"BİR TELEFONLA BİZE ULAŞMALARI MÜMKÜN"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgının en az hasarla atlatılması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar tarafından titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Başkan Aktaş, şunları söyledi:

"Panik yok, tedbir var. Başta hükümetimiz ve kent yöneticileri olarak bizler her türlü tedbiri alıyoruz. Ancak vatandaşlarımız da bu sürece katkı koymalı. Hastalığın yayılımını önlemek için mümkün olduğunca sosyal mesafeyi açmalı ve evlerimizde kalmalıyız. Bu süreçte özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hiçbir endişeye kapılmasın. Her türlü ihtiyaçları için Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Bir telefonla bize ulaşmaları mümkün. Bu tedbirleri devam ettirdiğimiz sürece, salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum."

Bursa Büyükşehir'le evde yalnız değilsiniz

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