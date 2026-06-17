Bursa Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar
İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kıvrımlı yollar, drone ile görüntülendi.
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Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara görüntülendi.
'Kıvrımlı yol', bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.
Kütahya'dan Bursa'ya doğru gidenler, Domaniç Dağları'nın manzarasına tanık oluyor.
KEYİF DOLU YOLCULUK
Sürücüler, yaz mevsiminin gelmesiyle çevresindeki ağaçların yeşilin tonlarına büründüğü manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapıyor.
Yol, manzarasıyla 4 mevsim doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelirken, çevresindeki mevsim renkleriyle yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)