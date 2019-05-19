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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Birbirinden sevimli zebra ailesine 3 yeni yavru daha katıldı. Hayvanat bahçesinde, yeni doğan 3 yavruyla birlikte zebra sayısı 10'a yükseldi.

DHA | 19.05.2019 - 11:47..
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Son günlerde kentin hayvanat bahçesindeki ‘Afrika Savanası’ bölümüne yoğun bir ilgi var.

Yavru zebralar ziyaretçilerin gözünden kaçmıyor.

ZEBRA SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Geçen günlerde dünyaya gelen 3 yavruyla birlikte hayvanat bahçesindeki zebra sayısı 10’a yükseldi. Yavrular, annelerinin gözetiminde, kendilerine sağlanan doğal ortamlarında bakılıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

ZİYARETÇİLERDEN SEVİMLİ ZEBRALARA YOĞUN İLGİ

Zebralan, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle gölgelik alanlarda dinleniyor. Oldukça sevimli görünen yavru zebralara, ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

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