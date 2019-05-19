Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra ailesine 3 yeni üye

Son günlerde kentin hayvanat bahçesindeki ‘Afrika Savanası’ bölümüne yoğun bir ilgi var.
Yavru zebralar ziyaretçilerin gözünden kaçmıyor.
ZEBRA SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Geçen günlerde dünyaya gelen 3 yavruyla birlikte hayvanat bahçesindeki zebra sayısı 10’a yükseldi. Yavrular, annelerinin gözetiminde, kendilerine sağlanan doğal ortamlarında bakılıyor.
ZİYARETÇİLERDEN SEVİMLİ ZEBRALARA YOĞUN İLGİ
Zebralan, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle gölgelik alanlarda dinleniyor. Oldukça sevimli görünen yavru zebralara, ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor.