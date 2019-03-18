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Bursa Kitap Fuarı sona erdi

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı, rekor ziyaretçiyle kapılarını kapattı.

Özel Haber | 18.03.2019 - 11:49..
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Fuarı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 18,7 artışla 324 bin kitapsever ziyaret etti. Bursa Kitap Fuarı’nı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı da rekor kırarak 90 bin 480’e ulaştı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi, özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı.

YAZAR VE OKUR BULUŞMASI

Bu yıl 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Bursa 17. Kitap Fuarı, 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Dokuz gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde, yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

Bursa Kitap Fuarı sona erdi

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