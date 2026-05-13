Bursa tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadına 25 yıl hapis cezası

Bursa'da kanlı tartışma...

Ertuğrul Karadaşlı, 12 yıldır dini nikahla birlikte, son 2 yıldır da ayrı yaşadığı Y.O. ile konuşmak için Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 27 Nisan 2025'te akşam saatlerinde bir araya geldi.

Taraflar konuşurken iddiaya göre, Karadaşlı'nın cep telefonuna Simge İvedi'den mesaj geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Mesajı gören Y.O., iddiaya göre, Ertuğrul Karadaşlı'nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği İvedi'yi arayıp, konuşmak için çağırdı.

Y.O., Ertuğrul Karadaşlı'nın arkadaşı tarafından evine götürülürken, İvedi ile Karadaşlı arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında, 28 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Ertuğrul Karadaşlı göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadaşlı, kurtarılamadı.

İFADESİNDE 'KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI' DEDİ

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından tutuklanan Simge İvedi ifadesinde, "Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı.

'Bak gördün mü ne yaptığını' dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı." dedi.

"SUÇSUZUM"

İvedi hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilirken duruşmada son sözleri sorulan sanık Simge İvedi, "O gece Ertuğrul’un ölmesi için hiçbir fiili ve kasti bir müdahalem olmamıştır. Aksine hayata tutunması için mücadelem olmuştur. Bana ve başka bir kadına zarar vermemesi için bıçağı almasını 2 defa önledim. Ama en sonunda vermek zorunda kaldım. Çünkü yoğun ısrarı üzerine verdim.

O dakikadan sonrası tamamen kendini öldürme kastı olduğunu düşünmedim. Fakat orada kendini yaralamak, beni manipüle etmek amacıyla, oradan gitmemi önlemek amacıyla bunu yaptığını düşünüyorum. Yine sapladığı bıçağı kendisi çıkardığı için, kendi ölümüne sebep olduğunu biliyorum. Suçsuzum." diye konuştu.

"TANIKLAR SUÇU ÜSTÜME YIKTI"

Tanıkların ifadelerine katılmadığını söyleyen İvedi, şunları söyledi:

“Tanıkların böyle bir şeyi görmesi mümkün değil. Çünkü böyle bir olay yaşanmamıştır. Tanıklar tamamen kendilerini bu dosyadan sıyırmak için üzerime bu suçu atmaktadır. Bunu yapmalarının da sebepleri Ertuğrul’un ölümünden sonra yaptıkları fiillerinde mevcuttur.



Dükkanı satıp devretmek, ona ait olan ve benim ödemesini yaptığım aracın satışını yaparak tüm hareketlerin tamamen çıkar amaçlı olduğu çok bellidir. Bu dosyanın aydınlanması için elimden geleni yapacağım. Beraatimi talep ediyorum. Tüm delillerin incelenmesini talep ediyorum.”

25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tarafların son savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Heyet, Simge İvedi hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın sabıkasız oluşunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 25 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.