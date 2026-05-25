Bursa trafiğinde 'yok artık' dedirten anlar kamerada
İnegöl ilçesinde otomobilinin sol ön kapısını açıp, ayağıyla tutarak ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde, "Bu kadarı da olmaz." dedirten anlar yaşandı.
Trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, aracının kapısını açarak ayağını kapıya uzattı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, çok sayıda kullanıcı sürücünün yaptığı hareketin büyük risk taşıdığı yönünde yorum yaptı.
İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞI BİLİNMİYOR
Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler 'yok artık' dedirtti.
Herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)