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Bursa ulaşımda hijyen seferberliği

Toplu taşıma araçlarında 15 günde bir yapılan dezenfeksiyon çalışmaları haftada bire indirilirken, Burulaş bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları ayrıca her gün deterjanla yıkanıyor.

Haber Merkezi |
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Bursa ulaşımda hijyen seferberliği

Dünyanın üzerine kara bir bulut gibi çöken koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye’nin en kapsamlı sosyal destek paketini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan sokağa çıkma kısıtlaması bulunun vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yoğun bir çaba harcarken, diğer taraftan da dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Bursa ulaşımda hijyen seferberliği

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA HİJYEN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTI

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu tarihi bölgeler, sultan külliyeleri, türbeler, tarihi çarşılar başta olmak üzere tüm kentte dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yapan Büyükşehir Belediyesi, özellikle toplu taşıma araçlarındaki hijyeni en üst seviyeye çıkardı.

Bursa ulaşımda hijyen seferberliği

GÜNLÜK DETERJANLA YIKANIYOR

Virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren toplu taşıma araçlarında 15 günde bir yapılan dezenfeksiyon çalışması haftada bire indirildi. Bunun yanında Burulaş bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları günlük olarak deterjanla yıkanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte Burulaş bünyesindeki araçlarda yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını inceledi.

Bursa ulaşımda hijyen seferberliği

“HALKIMIZIN GÖNLÜ RAHAT OLSUN”

Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ve ilçelerde ulaşım işini Burulaş marifetiyle sevk ve idare ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Özellikle koronavirüs sürecinde 15 günde bir dezenfeksiyon çalışması yaptığımız metrolarımız ve otobüslerimizde artık bu çalışmayı hatalık olarak yapıyoruz. Ayrıca günlük deterjanla yıkamalar yapıyoruz. Ben özellikle halkımızın toplu taşımayı kullanırken, gerek otobüslerimizle gerekse raylı sistemlerle alakalı gönüllerinin çok huzurlu olmasını istirham ediyorum. Amacımız vatandaşlarımız bu süreçten etkilenmeden normal hayatını devam ettirsin. Bu vesileyle gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa ulaşımda hijyen seferberliği

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