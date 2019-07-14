Bursa'da 2 hırsız suçüstü yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hırsızlar çalamadan yakalandı.

4 katlı bir apartmanın zemin katında kimsenin bulunmadığı sırada 2 hırsız girdi.

MAHALLE SAKİNLEİ BİLİNÇLİ DAVRANDI

Mahalle sakinlerinin dairenin içerisinde el fenerleriyle birilerinin dolaştığını fark edilince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın etrafını sararken, hırsızları yakalamak için arama başlattı.

Yapılan aramada C.Y. ve F.Y. isimli 2 hırsız kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere 2 şüpheli karakola götürülürken, hırsızlık olayının yaşandığı ikamette incelemeler yapılarak parmak izi çalışması yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.

















