Bursa'da 53 yaşındaki şahıs tadilat için gittiği evde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi’nde bir eve tadilat yapmak için giden Ramazan Ceyhan’dan haber alamayan ev sahibi, dışarıdaki işlerini halledip geri döndüğünde kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çarı Merkezi’ne bildirdi.

EVDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Ramazan Ceyhan’ı yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceyhan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ramazan Ceyhan’ın cenazesi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.