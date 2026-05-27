Bursa'da 60 yıllık gelenek: 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Cerrah Mahallesi’nde sabah saatlerinde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar mezarlık ziyaretinde bulundu. Duaların ardından mahalle sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma alanında bir araya geldi.

1 KİLOMETRELİK KUYRUK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Binden fazla kişinin katıldığı bayramlaşmada oluşan yaklaşık 1 kilometrelik sıra dikkat çekti. Vatandaşların tek tek tokalaşıp bayramlaştığı anlar dronla havadan görüntülenerek görsel bir şölen oluşturdu.

“60 YILDIR AYNI HEYECANLA DEVAM EDİYOR”

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, geleneğin yarım asrı aşkın süredir kesintisiz sürdüğünü belirterek, bayramlaşmanın mahalle kültürünün en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Bayramlaşmanın tek sıra halinde tamamlandığını belirten Ayar, geleneğin gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.

GENÇLERDEN GELENEĞE SAHİP ÇIKIŞ

14 yaşındaki mahalle sakini Ömer Cepe ise dedelerinden kalan bu geleneği sürdürmek istediklerini belirterek, her bayram aynı coşkunun yaşandığını ifade etti. Gençler, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.