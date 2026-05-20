Bursa’da 8 metreden asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi öldü
İnegöl ilçesinde bir metal doğrama atölyesinde 8 metre yükseklikten yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi Mehmet Daşdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Bursa'da feci kaza...
İnegöl ilçesinde saat 10.00 sıralarında, kırsal Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir metal doğrama atölyesinde iş yeri sahibi Mehmet Daşdemir, 2’nci kattan yük asansörüne binmek istedi.
8 METRE YÜKSEKLİKTEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Kabinin 3’üncü katta olduğunu fark etmeyen Daşdemir, yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Yakınları kendisinden haber alamayınca iş yerinde arama yaptı. Daşdemir, yaklaşık 1 saat sonra asansör boşluğunda kanlar içinde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mehmet Daşdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Daşdemir’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.