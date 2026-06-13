Bursa'da 83 yaşındaki emekli öğretmen, yıllar sonra öğrencileriyle buluştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Birliktelik Günü” etkinliği, yüzlerce mezun ve davetliyi bir araya getirdi. Etkinlikte farklı kuşaklardan katılımcılar okul yıllarına dair anılarını paylaşırken, yıllar sonra buluşmanın heyecanını yaşadı.

500’Ü AŞKIN MEZUN YENİDEN BİR ARADA

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa 500’ü aşkın mezun ve davetli katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte katılımcılar, uzun yıllar sonra karşılaştıkları arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.

Program boyunca eski okul günlerine dair anılar anlatılırken, bahçede hatıra fotoğrafları çekildi ve duygusal anlar yaşandı.

ANILAR DEFTERİNE YILLAR SONRA YENİDEN YAZILAR

Etkinlik kapsamında oluşturulan anı defterine mezunlar, okul yıllarında yaşadıkları unutulmaz hatıraları kaleme aldı. Katılımcılar, yıllar sonra yeniden aynı okul atmosferini yaşamanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Gün boyunca misafirlere pilav ikram edilirken, samimi ve nostaljik bir ortam oluştu.

83 YAŞINDAKİ ÖĞRETMENDEN DUYGU DOLU BULUŞMA

Etkinliğin en dikkat çeken anı ise 83 yaşındaki emekli öğretmen Rıfkı Şahin’in öğrencileriyle yeniden bir araya gelmesi oldu. İzmir’den gelen Şahin, 1971 yılında başladığı ve 1980’e kadar görev yaptığı okulda yetiştirdiği öğrencileriyle buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Yıllar sonra karşılaştığı eski öğrencileriyle sohbet eden Şahin, duygusal anlar yaşarken katılımcılar da bu özel buluşmaya tanıklık etti.

EMEK VE VEFA VURGUSU

Etkinlikte konuşan Demirtaşpaşa Mezunlar Derneği temsilcileri, birliktelik günlerinin mezunlar arasındaki bağı güçlendirdiğini ve okul kültürünün yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Katılımcılar ise yıllar sonra aynı çatı altında buluşmanın hem nostaljik hem de anlamlı bir deneyim olduğunu belirtti.

TOPLU FOTOĞRAFLA TAMAMLANDI

Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ve hatıra görüntüleriyle sona erdi. Organizasyon, katılımcıların hafızasında uzun süre yer edecek duygusal bir buluşma olarak kayıtlara geçti.