Bursa'da alkollü yakalanan sürücü gazeteciye saldırdı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdükleri alkol denetimleri kapsamında 11 Eylül Bulvarı Soğanlı mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.

Denetim noktasına yaklaşırken yavaşladığı fark edilen 16 Y plakalı ticari araç ekiplerin dikkatini çekti. Durdurulan sürücüye rutin alkol kontrolü yapıldı.

Yapılan alkolmetre ölçümünde sürücü Kürşat M.'nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Alkollü olduğunun tespit edilmesi ve aracının çekileceğinin bildirilmesi üzerine sürücü, polis ekiplerine tepki gösterdi.

Sürücünün, "Alın arabayı götürün, sizin aileniz yok mu. Allah belanızı versin." sözleriyle görevlilere hakarette bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, sürücü hakkında yasal işlem başlatırken olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

GAZETECİYE YÜRÜDÜ, TÜKÜRÜP TEHDİT ETTİ

Olayı takip eden basın mensubunu fark eden alkollü sürücü, bu kez gazetecinin üzerine yürüdü.

Gazetecinin "Üzerime gelmeyin, işimi yapıyorum." uyarısına rağmen saldırgan tavrını sürdüren sürücü, hakaretlerde bulunarak "Yazıklar olsun." dedikten sonra basın mensubuna tükürdü.

Bununla da yetinmeyen sürücü, cep telefonuyla gazetecinin fotoğrafını çekerek tehdit içerikli ifadeler kullandı.

Sürücünün, "Ben fotoğraf çekmedim. Ben yakalandığım için böyle bir şey çekiyorum. Seni Allah mı gönderdi. Kendini ayar etme, seni komaya sokarım." dediği öğrenildi.

25 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye trafik ekipleri tarafından 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

İşlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün kullandığı ticari araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.