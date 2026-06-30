Bursa'da arkadaşların borç kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Melih Y. (33), daha önce Burak D.'ye (35) verdiği 4 bin lira borcu geri istedi.

Borcunu ödeyeceğini söyleyen Burak D., Melih Y.'yi Kasım Efendi Caddesi üzerindeki apartmana çağırdı.

Apartman girişinde buluşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Burak D., yanında bulunan bıçakla Melih Y.'yi karnından bıçakladı.

SALDIRGAN KAÇTI

Kanlar içinde yere yığılan yaralı için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Melih Y.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Burak D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.