Bursa'da banka kuyruğu: Temas var, mesafe yok

Koronavirüs nedeniyle yetkililer, acil işleri olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Ancak dışarıya çıkan vatandaşlar işlemleri yaptırmak için banklar ve resmi kurumlara akın ediyor.

Tehlikenin bir başka boyutu ise yakın temas.

Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor İZLE

BİR METRE KURALI İHLAL EDİLİYOR

Bunun için içeride çalışanlar kendilerini koruma alırken, dışarıda kalanlar ise bir metre kuralına dikkat etmiyor. Sıra halinde içeriye alınan vatandaşlar, mecburen birbirlerine temas ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde de manzara aynı...

HERKES BİLDİĞİNİ OKUYOR

Polis, kalabalık alanlarda sık sık devriye gezerek vatandaşları mesafe konusunda uyarıyor. Fakat yapılan o kadar uyarılara rağmen vatandaşlar sıralarını kaybetmemek için bildiğini okumaktan başka çaresi kalmıyor.