Bursa'da bayram temizliği yaparken camdan düşüp hayatını kaybetti
Nilüfer ilçesinde bayram temizliği yaparken camlarını sildiği ikinci kattaki evin penceresinden düşen Yücel Sığın yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi’ndeki bir apartmanda, dün akşam saatlerinde talihsiz bir olay meydana geldi.
Bayram temizliği yapan Yücel Sığın, camları silerken dengesini kaybedip, ikinci katın penceresinden düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sığın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sığın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)