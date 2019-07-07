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Bursa'da bebekleriyle birlikte dostluk koşusundalar

Gencinden yaşlısına herkesin dostluk içerisinde koştuğu 9 kilometrelik parkurda en çok dikkat çeken bebekleriyle koşuya katılan aile oldu.

İHA | 07.07.2019 - 17:02..
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Bursa Masterler Atletizm Kulübü’nün geleneksel olarak düzenlediği 9 kilometrelik ‘Dostluk Koşusu’na, Türkiye’den ve yurt dışından 500'e yakın sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan koşuda, bebekleriyle koşuya katılan aile dikkat çekti.

"ÇOCUĞUMUZ OLDUKTAN SONRA ONUNLA KOŞMAYA BAŞLADIK"

Uzun yıllar koştuklarını belirten Emin Bayraktar, "Çocuğumuz olduktan sonra onunla koşmaya başladık. İlk zamanlarında onu sırtımızda taşıyorduk. Şimdi bebek arabasıyla yarışlara katılıyoruz. Farklı iller görüyoruz. Bu şekilde ailelere de örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Televizyon karşısından kalkıp buralara gelirlerse daha mutlu olacaklarına inanıyoruz" dedi.Bursa'da bebekleriyle birlikte dostluk koşusundalar

Dostluk koşusuna bebekleriyle katıldılar VİDEO

"ONU DA ŞİMDİDEN SPORA ALIŞTIRIYORUZ"

Kızları Melek ile birlikte koşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten anne Ayşe Bayraktar ise, "Anne için biraz zor olsa da onunla keyifli vakit geçiriyoruz. Onu da şimdiden spora alıştırıyoruz. Bütün aileleri spora davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa'da bebekleriyle birlikte dostluk koşusundalar

Bursa'da bebekleriyle birlikte dostluk koşusundalar

Bursa'da bebekleriyle birlikte dostluk koşusundalar

Bursa'da bebekleriyle birlikte dostluk koşusundalar

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