Bursa'da bıçkı makinesine elini kaptıran iş yeri sahibinin parmağı koptu
İnegöl ilçesinde elini bıçkı makinesine kaptıran mobilya atölyesinin 85 yaşındaki sahibi Ramazan Ö.’nün serçe parmağı koptu. Ramazan Ö. ilk olarak götürüldüğü hastanedeki müdahalenin ardından başka bir hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde, korkunç anlar yaşandı.
Ahşap kesimi yapan iş yeri sahibi Ramazan Ö., sağ elini bıçkı makinesine kaptırdı.
İLK MÜDAHALE HASTANEDE YAPILDI
Serçe parmağı kopan Ramazan Ö., yakınları tarafından ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Yaşlı adama ilk müdahale burada yapıldı.
PARMAĞI DİKİLMEK ÜZERE BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Ardından Ramazan Ö.'nün kopan parmağı, buz kalıbına konularak dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)