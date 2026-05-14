Bursa'da bir mahalleyi 3'e bölen gizemli mezar: Bakanlığa başvuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 480 haneli, 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi, bir mezar videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu.

Mahalle merkezindeki yol kenarında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen mezarla ilgili; sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen bir askerin ya da bir evliyanın mezarı olduğu yönünde 3 farklı rivayet var.

2 ASIRLIK 'GELİN MEZARI'

İnegöl Belediyesi yetkilileri, bölgede gerçekten bir mezar bulunduğunu ancak burada kimin yattığının bilinmediğini belirtirken; halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğu kaydedildi.

"3 FARKLI RİVAYET VAR, HANGİSİ GERÇEK BİLMİYORUZ"

Mezarın kime ait olduğunu belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dilekçe ile başvuru yaptığını söyleyen Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, mezarla ilgili 3 farklı rivayetin olduğunu belirterek, "Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 3 farklı rivayet var. Hangisi gerçek biz de bilmiyoruz. Çok eski bir eve gelin gelmek istediğini söyleyen bir genç kız var. Ve o genç kızın, ‘Ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim’ dediği söyleniliyor. Yine büyüklerimizden duyduğumuz, çocukluğumdan hatırlıyorum.

Ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıp, dua ediyorlardı ve buradakinin evliya bir zat olduğu yönünde de söylenti var. Güçlü bir başka rivayet ise burada yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker olduğu. Köyümüz, o zamanlar ufak bir yerleşim yeri. Bu mezarın bulunduğu yer de son evin olduğu yer. Köyün ilerisinde şehit oluyor, daha sonrasında bizim köy halkı hızlı bir şekilde buraya defnediyor. Cenaze namazı kılınıyor ya da kılınmıyor.

Kendileri de dağa çekiliyorlar, baskın zamanlarında. Bu söylenti daha yüksek ihtimalli. Bunu bilen büyüklerimiz var. Biz de köy muhtarlığı olarak, burada bir mezar olduğu için gerekli bakımlarını yapıyoruz. Ben muhtarlık olarak bunun resmi yollarla araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dilekçe verdim" dedi.

"BURASI GİZEMLİ BİR MEZAR"

Mezarın asra dayanan bir geçmişinin olduğunu dile getiren Dumanlar, "Kurtuluş Savaşı baz alınırsa 110-120 yıllık bir geçmişi var, evliya olarak alınırsa 300-400 yıllık olabilir, gelin olarak bakılırsa 100-200 yıllık olur. Çünkü bizim köyümüzün tarihi kayıtlarına göre, İshak Paşamızın vakıf köyü olarak geçmekte. Özellikle gelin olayıyla alakalı ulusal basından, gerekse şehir dışından gelen misafirlerden görenler uğruyor.

Soruyorlar ama bizde net bir bilgiye hakim olamadığımız için rivayetler üzerinden bir şeyler anlatıyoruz. Burası gizemli bir mezar. Dualarımızı ediyoruz, sonuçta burada yatan biri var. Bayan mı, erkek mi, asker mi; bilemiyoruz. Biz bakımını yapıyoruz" diye konuştu.