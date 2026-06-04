Bursa'da boşanmak isteyen kadın çocuğun gözü önünde katledildi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kan donduran cinayet...

Tesisatçılık yapan Zafer Güngür ile eşi Müjde Güngür arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Talihsiz kadın, 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

Küçük çocuğun ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk annesi Müjde Güngür’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL KOCA GÖZALTINDA

Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zafer Güngür’ü kısa süre içerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

BOŞANMA YÜZÜNDEN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyetteki ifadesinde, bayram tatili nedeniyle ailece Muş’a gittiklerini ve birkaç gün önce Bursa’ya döndüklerini anlatan şüphelinin, "Sabah saatlerinde tartıştık. Evden çıkacağım sırada boşanacağını söyleyip ailesini aradı.

Tartışma büyüyünce mutfaktan ekmek bıçağını aldım ve bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım" dediği öğrenildi.

MUŞ'TA DEFNEDİLECEK

Öte yandan, otopsi işlemleri tamamlanan Müjde Güngür’ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere memleketi Muş’a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.