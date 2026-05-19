Bursa'da camisiz minare, yıllara meydan okuyor

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi’nde yükselen camisiz minare, görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıllar önce kullanılamaz hale gelen eski caminin yıkılmasına rağmen ayakta bırakılan minare, hem köyün geçmişini hem de mahalle sakinlerinin hatıralarını yaşatan bir sembol haline geldi.

Mahalle meydanında tek başına yükselen minareyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, köy halkı ise yapının ardındaki tarihi hikâyeyi ziyaretçilere anlatıyor.

ESKİ CAMİ YIKILDI, MİNARE KORUNDU

Hasanpaşa Mahallesi’nde 1868 yılında inşa edilen cami, yıllar içinde yıpranarak kullanılamaz hale geldi. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda 2000 yılında caminin yıkılmasına karar verildi. Ancak mahalle sakinleri, köyün hafızasında önemli yere sahip olan minarenin yıkılmasını istemedi.

Bunun üzerine eski cami kaldırılarak mahallede farklı bir noktaya yeni cami inşa edildi. Eski minare ise bulunduğu yerde bırakılarak korunmaya devam edildi.

Bugün mahalle meydanında tek başına yükselen yapı, Hasanpaşa’nın en dikkat çekici simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

"YUNAN YAKTI, MİNARE AYAKTA KALDI"

Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Hasan Karadeniz, minarenin yalnızca mimari bir yapı değil, aynı zamanda köyün tarihini temsil eden önemli bir sembol olduğunu söyledi.

Karadeniz, mahalle sakinlerinin büyüklerinden dinledikleri anlatımlara göre köyün geçmişte saldırılar sonucu iki kez yakıldığını belirterek, “Dedelerimizin anlattığına göre köyümüz geçmişte tamamen yakılmış ancak minare ayakta kalmış. Bu yüzden bizim için manevi değeri çok büyük” dedi.

Mahallenin Gürcistan’dan göç eden aileler tarafından kurulduğunu ifade eden Karadeniz, eski caminin yetersiz kalması nedeniyle yeni bir cami yapıldığını ancak minarenin geçmişin hatırası olarak bırakıldığını dile getirdi.

KÖYÜN BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ

Yıllardır bakım ve onarımı yapılan minare, mahalle sakinlerinin buluşma noktalarından biri haline geldi. Özellikle etkinliklerde vatandaşların minarenin çevresinde toplandığını belirten Karadeniz, ziyaretçilerin en çok “Minare var ama cami neden yok?” sorusunu yönelttiğini söyledi.

Mahalle halkı ise her fırsatta yapının tarihini anlatarak minarenin korunmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEĞE TAŞIYOR

Tek başına ayakta duran minare, Hasanpaşa Mahallesi’nde geçmişin izlerini bugüne taşıyan nadir yapılardan biri olarak değerlendiriliyor. Köy sakinleri, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılması için koruma çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.