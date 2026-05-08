Bursa'da çiftçileri kumar tuzağıyla borçlandıran çeteye operasyon

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yürütülen tefecilik ve yağma soruşturması, organize bir suç ağını ortaya çıkardı. İddialara göre çiftçileri hedef alan şüpheliler, kıraathane görünümlü yerlerde kumar ortamı oluşturarak mağdurları borçlandırdı, ardından yüksek faizli senetlerle baskı altına aldı. Özel harekât polislerinin de katıldığı şafak operasyonuyla çete üyelerine darbe vuruldu.

KUMAR MASASINDA KURULAN TUZAK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, özellikle çiftçileri hedef aldığı ve kadınları kullanarak vatandaşları kumar ortamına çektiği tespit edildi. Masalarda bilinçli olarak kurulan düzenle vatandaşların para kaybetmesinin sağlandığı, bu kayıpların ardından borçlandırma sürecinin başladığı öne sürüldü.

Mağdurların yüksek miktarda para kaybettikten sonra tefecilerin ağına düştüğü belirtildi.

BORÇ, SENET VE BASKI SÜRECİ

Polis ekiplerinin çalışmalarına göre, kumarda kaybeden kişilere daha sonra yüksek faizle para verildiği ve bu borçların karşılığında zorla senet imzalatıldığı ortaya çıkarıldı.

Borçlarını ödeyemeyen bazı kişilerin kapalı alanlarda alıkonulduğu, darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği iddia edildi. Sürecin sistematik şekilde yürütüldüğü ve mağdurların ciddi ekonomik kayıplar yaşadığı ifade edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KOYDULAR

Soruşturmada, bazı mağdurların evlerini, arsalarını ve taşınmazlarını kaybettiği belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancı farklı kişi hesapları üzerinden dolaştırarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Ayrıca ele geçirilen taşınmazların örgüt bağlantılı kişilerin üzerine geçirildiği ortaya çıktı.

ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ ŞAFAK BASKINI

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında 5 Mayıs’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonlarda ilk etapta 6 kişi gözaltına alınırken, süreçte toplam sayı 14’e yükseldi. Şüphelilerden birinin Amasya’da askerlik yaptığı sırada yakalanarak Bursa’ya getirildiği öğrenildi.

SİLAHLAR VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 8 fişek ve çok sayıda zorla imzalatıldığı değerlendirilen senet ele geçirildi. Ayrıca iki ajanda da delil olarak incelemeye alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, tamamlanan sorguların ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Yetkililer, örgütün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın genişletildiğini belirtti.