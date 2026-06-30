Bursa'da çöp yangını paniği: Alevler çalılığa sıçradı, otomobil son anda kurtarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde boş bir arsada bulunan atık malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, arsada bulunan kuru ot ve çalılıkları da etkisi altına alarak geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER OTOMOBİLE YAKLAŞINCA VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Yangının park halinde bulunan bir otomobile doğru ilerlemesi üzerine çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Zamanla yarışan vatandaşlar, aracı iterek ve sürükleyerek alevlerin ulaşamayacağı güvenli bir noktaya çekti. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Çalışmalar sonucunda alevler, çevredeki yapılara ve araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, benzer olaylara karşı özellikle boş alanlarda bırakılan yanıcı atıkların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti.