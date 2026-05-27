Bursa'da dayısını döverek öldürdü, cesediyle üç gün kaldı

Bursa'da kan donduran olay...

23 Mayıs’ta öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak’taki evde, Cüneyt Taşkıran yalnız yaşadığı evine bir süre önce ablası ve yeğenini de aldı.

KENDİ ANNESİNE ŞİDDET UYGULADI

Cüneyt Taşkıran ile ablası Çiğdem Alay ve yeğeni Erdem Alay birlikte içki içti.

Erdem Alay, bir süre sonra annesine şiddet uygulamaya başladı.

DAYISINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Ablasını korumak isteyen Taşkıran ile yeğeni arasında tartışma çıktı.

Erdem Alay, dayısını döverek öldürdü.

3 GÜN BOYUNCA DAYISININ CESEDİYLE AYNI EVDE KALDI

Üç gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kalan Erdem Alay, 25 Mayıs’ta mahalledeki taksi durağına giderek dayısının evde hareketsiz halde yattığını söyledi.

Taksi durağındaki şoförlerin karakola ihbarda bulunması üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

CESET BOZULMAYA BAŞLADI

Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran’ın mutfak kapısının önündeki cesediyle karşılaştı.

Bozulmaya başlayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Çiğdem Alay, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem Alay’ın emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmediği ve 12 gündür evde olmadığını söylediği belirtildi.

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erdem Alay’ın daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklandığı bildirildi.

Bu arada Cüneyt Taşkıran’ın bateri çalarken ve görevli olduğu mehter takımında davul çaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.