Bursa'da dere yatağında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Dokuzgözeler mevkiinde, Acil Çarı Merkezi’ne yapılan ihbarda, dere yatağında küçük yaşta çocukların mahsur kaldığı bilgisi verildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

AFAD, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Bölgeye kısa sürede ulaşan AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, dere yatağında mahsur kalan çocuklara ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucu çocuklar bulundukları noktadan tek tek çıkarıldı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞADILAR

Yaşları 5 ile 6 arasında değişen 5 erkek çocuğun, dere yatağında bir süre mahsur kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları sırasında çevrede endişeli bekleyiş yaşanırken, çocukların korku dolu anlar yaşadığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan çocuklar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Yapılan ilk incelemelerde çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Daha sonra çocuklar ailelerine teslim edildi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADAN SONUÇLANDI

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde olay, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan sona erdi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrılırken, olay çevrede derin bir nefes aldırdı.