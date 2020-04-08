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Bursa'da dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dereye düştü.

DHA |
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Bursa'da dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı’nda, C.K. yönetimindeki 16 AEK 913 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, aşırı hız sonucu kontrolden çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Metrelerce savrulan otomobil önce trafik levhasına, ardından da köprünün korkuluklarına çarparak yaklaşık 5 metreden dereye düştü. Kazada, sürücü C.K. ile yanındaki S.B. ve E.C. yaralandı.

Bursa'da dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

 

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bursa'da dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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