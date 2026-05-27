Bursa'da dilenciler arasında 'yer kavgası'

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde, bölgede uzun süredir dilencilik yaptıkları öne sürülen iki grup arasında, aynı noktada bulunma ve “yer kapma” meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sözlü başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine bağırdığı ve karşılıklı hamlelerde bulunduğu bir kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERGİN ANLAR

Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda tarafların zaman zaman fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşanan gerginliği cep telefonlarıyla kaydederek anbean görüntüledi.

Kavga sırasında bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı.

“BÖLGEDE BENZER OLAYLAR YAŞANIYOR” TEPKİSİ

Mahalle sakinleri, bölgede benzer olayların zaman zaman tekrarlandığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, kamu düzeninin sağlanması için denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Bölge esnafı ve çevre sakinleri, özellikle yoğun saatlerde yaşanan bu tür olayların hem huzuru hem de güvenliği olumsuz etkilediğini dile getirdi.

OLAY VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE SONA ERDİ

Yaşanan gerginlik, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların ayrılmasının ardından olay kontrollü şekilde yatıştırılırken, kavga anlarının cep telefonu kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Olayla ilgili herhangi bir resmi müdahale olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.